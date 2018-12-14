Год Театра открылся в Тульской области

Тула, , 09:34 — REGNUM Год театра торжественно открылся 13 декабря в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Основные мероприятия прошли в городе Чекалине (бывший Лихвин) — самом маленьком городе России, при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Ярмарочное новогоднее представление развернулось на площади перед чекалинским Домом культуры: здесь можно было принять участие в играх, народных забавах, послушать выступление исполнителей. Здесь же работали выставки поделок и сувениров.

В самом здании ДК в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры» начался капитальный ремонт, который продолжится за счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива» и при поддержке руководителя Регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева. Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, принявший участие в празднике, смотрел отремонтированное здание ДК.

Торжественная церемония открытия Года театра началась с видеообращения председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Александра Калягина. Он, в частности, сказал, что выступление артистов Большого театра на сцене чекалинского ДК стало возможным благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина. К гостям мероприятия в приветственном адресе обратился и сам глава региона.

«Весь предстоящий год в нашем регионе будут проходить масштабные мероприятия. Среди них традиционные фестивали «Бежин Луг», «Театральный дворик» и «Толстой Weekend», который откроется постановкой Тульского академического театра драмы. Жителей и гостей областного центра ждет международный фестиваль «Шедевры мирового искусства в Тульском кремле», — говорится в обращении губернатора.

«Важно, чтобы театральное искусство жило и развивалось не только в крупных городах, но и в небольших поселениях. Поэтому детские театры и театры малых городов получат финансовую поддержку на обновление материально-технической базы. Уверен, что в Тульской области Год театра пройдет на самом высоком уровне и не только порадует давних поклонников театрального искусства, но и привлечет новых зрителей», — отметил Алексей Дюмин.

Затем на сцене ДК выступил солист Большого театра, народный артист Российской Федерации, основатель «Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси» Владимир Маторин. При участии артистов Большого театра Константина Сучкова и Екатерины Петровой, а также артистов Тульского академического театра драмы зрителям была представлена музыкально-театральная композиция из опер П.И. Чайковского по произведениям А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и «Пиковая дама».

Кроме того, гости мероприятия смогли посетить выставку театральных костюмов, галерею картин и интерактивные зоны. Также всех желающих пригласили на экскурсии по Чекалину — сегодня город активно развивается и благоустраивается. В 2019 году начнется реализация проекта «Чекалин — маленький центр большого отдыха», победившего во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Также в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля будут реставрироваться два здания, которые в 2019—2020 годах станут музейными объектами.