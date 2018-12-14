Окончание ремонта в Театре Олега Табакова поменяло карты «Тройка»

Москва, , 09:34 — REGNUM В Москве в кассах метро на станции «Сухаревская» продаются карты с дизайном, посвящённом Театру Олега Табакова, сообщает 14 декабря официальный портал мэра Москвы.

Рисунок на лицевой стороне называется «Метаморфозы артиста» и изображает стадии появления бабочки: гусеница, куколка и бабочка. Также на карте есть логотип Театра Олега Табакова.

«Рисунок на карте «Тройка» передает суть профессии артиста: играя новую роль, он перевоплощается, показывая зрителю героев с разными характерами. И для того, чтобы создать на сцене уникальный образ, актеру нужно пройти путь от замысла до реализации. Этот путь отчасти похож на тот, что проходит бабочка в своем развитии», — пояснили в сообщении.

Тираж тематической карты составил одну тысячу экземпляров, сообщила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Здание театра на Малой Сухаревской 8 декабря было открыто после капитального ремонта, а 14 декабря на обновлённой сцене пройдёт первый спектакль.