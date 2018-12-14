В Акмолинской области Казахстана установили памятник Абылай-хану

Кокчетав, Казахстан, , 09:29 — REGNUM На центральной площади поселка Шортанды Шортандинского района Акмолинской области Казахстана открыли памятник полководцу Абылай-хану, сообщает 14 декабря агентство «КазТАГ» со ссылкой на региональное управление внутренней политики.

Власти региона и района приурочили открытие памятника ко Дню независимости Казахстана, который отмечается в республике 16−17 декабря. Памятник отлит из бронзы и установлен на гранитном постаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года власти поселка Карабалык Карабалыкского района Кустанайской области для обеспечения безопасности снесли памятник батыру. Действия властей вызвали общественный резонанс.

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