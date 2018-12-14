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В США ушла из жизни актриса Сондра Локк

Культура

Актриса умерла от сердечного приступа

Вашингтон, 14 декабря 2018, 09:03 — REGNUM  В Соединенных Штатах в возрасте 71 года ушла из жизни американская актриса, певица и режиссер Сондра Локк, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актриса скончалась 3 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе, однако известно об этом стало только сейчас. Локк умерла от сердечного приступа, который был вызван осложнениями от онкологических заболеваний.

Напомним, Локк начала свою карьеру с фильма «Сердце — одинокий охотник» (1967) в роли Мик Келли. За эту работу она была номинирована на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Локк также снялась во многих фильмах с участием Клинта Иствуда, в том числе «Джоси Уэйлс — человек вне закона» (1976).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США на 84-м году жизни скончалась известная американская киноактриса, лауреат премии «Тони» Барбара Харрис.

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