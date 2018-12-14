В Перми в честь Нового года запустят 2 фейерверка на 353 тыс. рублей

Пермь, , 08:11 — REGNUM В Перми в ночь с 31 декабря на 1 января для горожан и гостей приготовили праздничную новогоднюю программу на площади у Театра-Театра. К празднику установят большой сценический комплекс, а работа сцены будет усилена световым шоу с элементами лазерных и пиротехнических технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

В честь Нового года над эспланадой запустят два фейерверка. Один будет длиться не менее трёх минут. Салют прогремит в полночь по местному времени. Второй фейерверк запустят в 02:00 по местному времени (в полночь по московскому времени), и он продлится не менее пяти минут.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупки, начальная стоимость лота, где речь об оказании услуг по обеспечению запуска наземного фейерверка в новогодней концертной программе на территории новогоднего комплекса Перми составляла почти 471 тысячу рублей, однако в ходе аукциона цена была сбита до 353 тысяч. На тендер заявки подавали четыре участника.