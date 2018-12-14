Год театра в Нижнем Новгороде открылся при участии Никиты Михалкова

Нижний Новгород, , 02:32 — REGNUM В торжественном открытии Года театра в Нижнем Новгороде приняли участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов и народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков. Церемония состоялась в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам Югова, основной упор в рамках тематического года сделан на театральные фестивали.

«Это, например, фестиваль уличных театров, фестиваль театральных капустников «Веселая коза», российский театральный фестиваль имени Горького. Также в Год театра пройдут творческие вечера, конференции и семинары. Нижегородские театры будут выезжать на гастроли в районы области и другие страны, и, конечно, порадуют нижегородцев новыми постановками на своих сценах», — отметил и.о. вице-губернатора. Он добавил, что весной в Нижнем Новгороде состоится молодежный театральный форум Приволжского федерального округа.

Знаменитый режиссер представил спектакль-конструктор «Метаморфозы III: Враги» — это серия дипломных спектаклей слушателей Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Постановка объединяет 9 миниатюр по мотивам произведений русских классиков Антона Чехова и Ивана Бунина. Демонстрация проходит в формате открытой репетиции. В спектакле использованы современные технологии: компьютерная графика, голографические эффекты, многофункциональная сцена.

«Мы уже были здесь, показывали наши «Метаморфозы», а сегодня — это уже третий выпуск «Метаморфоз», в котором остается та же концепция — Бунин, Чехов, русская проза. Именно проза, потому что она сложнее, так как в ней нет четких драматургических ходов, которые облегчают жизнь актерам», — рассказал Михалков и подчеркнул, что открывать год театра в Нижнем Новгороде — это большая честь.

ИА REGNUM напоминает, указ в проведении в России Года театра в 2019 году подписал весной текущего года президент РФ Владимир Путин. Оргкомитет по проведению Года театра в России возглавила зампред правительства РФ Ольга Голодец.

В Год театра намечено провести множество различных мероприятий, В частности, с марта по ноябрь 2019 года состоится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, пройдет во всей стране и завершится в Калининграде. А с июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.

Также в 2019 году пройдет фестиваль-конкурс любительских театров России, Летний фестиваль губернских театров и ряд других театральных событий.