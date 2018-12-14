Полпред президента в ПФО открыл российский Год театра в Марий Эл

Йошкар-Ола, , 02:06 — REGNUM Российский Год театра в Марий Эл открыл полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Эрика Сапаева. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

«Театральный год является признанием заслуг людей творческих, эмоциональных, глубоко чувствующих, которые помогают всем нам понимать и ценить прекрасное, заботится о нравственном и эстетическом воспитании и способствует сохранению народных обычаев и традиций», — отметил полпред, обращаясь к присутствующим на церемонии.

По мнению Комарова, театральный мир открывает необозримые возможности для внутреннего познания самого себя и, наблюдая за героями спектаклей, мы остро сопереживаем актерам и зачастую отождествляем себя с ними, живем вместе с ними.

«Живая игра дарит зрителю массу новых впечатлений и эмоций, кроме того и глубоко философские, и развлекательные театральные представления служат индикатором изменений, происходящих в жизни страны и общества», — полагает полномочный представитель президента.

Глава республики Александр Евстифеев подчеркнул, что специально к Году театра правительство региона выпустило красочный художественный календарь, посвященный марийским театрам. По его словам, в настоящее время проводится работа над созданием и выходом в свет «Энциклопедии театров Республики Марий Эл».

На сегодняшний день в Марий Эл представлены практически все классические направления театрального искусства, действуют шесть театров: национальный театр драмы имени Шкетана, театр оперы и балета имени Эрика Сапаева, Академический русский театр драмы имени Константинова. Для юных театралов работают Республиканский театр кукол и Театр юного зрителя. Также с успехом дает представления Горномарийский драматический театр города Козьмодемьянска. Республиканские театральные коллективы активно гастролируют как в России, так и за рубежом.

В рамках Года театра в Марий Эл сформирован оргкомитет, разработан план мероприятий. В частности, планируется проведение крупного марафона «Театр Марий Эл — Навеки с Россией», в состав которого войдут театральные фестивали уже традиционно проводимые в Марий Эл.

Напомним, в конце апреля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в России в 2019 году. Оргкомитет по проведению Года театра в России возглавила зампред правительства РФ Ольга Голодец. В Год театра намечено провести множество различные мероприятий, В частности, с марта по ноябрь 2019 года состоится Всероссийский театральный марафон, который начнется во Владивостоке, пройдет во всей стране и завершится в Калининграде. А с июня по ноябрь в Санкт-Петербурге состоится Театральная олимпиада.

Также в 2019 году пройдет фестиваль-конкурс любительских театров России, Летний фестиваль губернских театров и ряд других театральных событий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, недавно в республике завершился XII Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул», который проходил на площадке драмтеатра имени Шкетана.

Мероприятие каждый раз объединяет театры карел, коми-зырян, коми-пермяков, луговых и горных марийцев, мордвы, удмуртов, обско-угорских народов, а также ряд театральных коллективов из Венгрии, Финляндии и Эстонии, представляющих театральное искусство финно-угров, проживающих за рубежом. В 1994 году фестиваль проходил в финском городе Нурмесе, а с 1997 года Йошкар-Ола стал постоянно принимать финно-угорские театры.