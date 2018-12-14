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Московский международный кинофестиваль состоится в апреле 2019 года

Культура

В 2018 году гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля получил фильм «Царь-птица»

Московский международный кинофестиваль состоится в апреле 2019 года
Цитата из к/ф «Царь-птица». Реж. Эдуард Новиков. 2018. Россия

Москва, 14 декабря 2018, 00:45 — REGNUM  Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в 2019 году пройдет с 18 по 25 апреля, сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что традиционно кинофестиваль проходил в июне, однако из-за чемпионата мира по футболу в 2018 году фестиваль был перенесен на апрель. В 2019 году ММКФ также состоится в апреле. Будет ли с этих пор фестиваль проходить в апреле всегда — неизвестно.

В 2018 году гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля получил фильм «Царь-птица» якутского режиссера Эдуарда Новикова. Также жюри кинофестиваля отметило наградой «Серебряный святой Георгий» режиссера фильма «Спитак» Александра Котта.

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