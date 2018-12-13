Актер из «Ходячих мертвецов» снимется в новой версии шоу «Сумеречная зона»

Нью-Йорк, США, , 21:05 — REGNUM Актер Стивен Ян, которого зрители знают по роли Глена в сериале «Ходячие мертвецы», снимется в возрожденном сериале «Сумеречная зона». Об этом 12 деабря сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1073021861552943104

Над созданием новой «Суперечной зоны» будет работать Джордан Пил («Прочь», «Черный клановец»), сериал будет показывать потоковый сервис All Access канала CBS. Отмечается, что производство шоу уже началось, первый эпизод его поклонники смогут увидеть в 2019 году.

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Напомним, оригинальный сериал «Сумеречная зона» выходил с 1959 года, его создателем был Род Серлинг. Некоторые эксперты считают, что он намного опередил свое время, шоу являлось смесью таких жанров, как фэнтези, ужасы, драма и фантастика. Зачастую серии заканчивались весьма неожиданно для зрителя.

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