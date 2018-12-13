The Cure и Radiohead войдут в Зал славы рок-н-ролла

Кливленд, США, , 19:13 — REGNUM Знаменитые британские рок-группы The Cure и Radiohead будут включены в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В почётный список вошли и другие музыканты. Это группы Roxy Music, Def Leppard и The Zombies, а также Джанет Джексон и Стиви Никс.

Торжественная церемония включения в Зал славы рок-н-ролла состоится 29 марта 2019 года в бруклинском центре Barclays в Нью-Йорке.

Зал славы рок-н-ролла — музей и организация в городе Кливленде, штат Огайо, посвящённые исполнителям, продюсерам и другим личностям эпохи рок-н-ролла, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.

Претендовать на включение в Зал славы может рок-группа, с момента выхода первого альбома которой прошло 25 лет. Тем не менее удостоиться почётного статуса могут не все. Так в числе номинантов на 2019 год, которые не смогли пройти отбор, оказались такие значимые группы как Kraftwerk, Rage Against the Machine, Devo и другие.

Radiohead уже претендовали на включение в Зал славы в минувшем году, но не смогли пройти жёсткий отбор.