Год театра в Великом Новгороде откроют фестивалем спектаклей о войне

Великий Новгород, , 18:27 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 13 декабря, открывается фестиваль «Театральное вече». Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском областном театрально-концертном агентстве, фестиваль посвятили 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, которое город будет отмечать в январе 2019 года.

«Фестиваль впервые поднимает сложную тему использования документов и подлинных исторических фактов на сценических подмостках», — отметили организаторы.

В программе фестиваля — четыре спектакля. Откроет фестиваль Великолукский драматический театр постановкой «Живые цветы», созданной к 75-летию освобождения города от оккупации.

«Особенность постановки в том, что драматическое действие сопровождается кадрами кинохроники», — сообщили в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

Национальный академический драматический театра им. Якуба Коласа из Витебска (Белоруссия) представит в Великом Новгороде моноспектакль актрисы Зинаиды Гурбо «Незаживающая рана» — это постановка-исповедь по произведениям произведениям Василя Быкова «Незаживающая рана», Янки Брыля «Memento mori», Владимира Короткевича «Баллада о смертниках».

Продолжит программу фестиваля сценическая реконструкция «Да судимы будете», премьера которой состоялась в Великом Новгороде в декабре 2017 года, в годовщину суда над нацистскими преступниками.

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Завершит программу фестиваля 17 декабря спектакль «Гекатомба. Блокадный дневник», поставленный Театральной лабораторией Яны Туминой в сотрудничестве с Театром «На Литейном» (Санкт-Петербург).

Напомним, театральный фестиваль «Театральное вече» состоится в Великом Новгороде в седьмой раз.