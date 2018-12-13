«Запрещено запрещать»: выставка в Москве о парижских события 1968 года

Москва, , 17:08 — REGNUM В Образовательном центре Московского музея современного искусства открылась выставка «Запрещено запрещать». Проект, созданный при поддержке Французского института при посольстве Франции в России, посвящен парижским событиям 1968 г. и их влиянию на современную культуру и общество. В экспозиции представлены оригинальные афиши, плакаты, листовки 1968−1970 гг. из частных коллекций, журналы и газеты того времени, видеоинтервью с участниками акций, документальные и художественные фильмы.

События весны-начала лета 1968 года во Франции, названной потом «Красный май», сравнивают с революцией, которая хоть и не привела к смене режима, (только к роспуску парламента и досрочным выборам), но, как указывается в релизе, «оказала решающее влияние на трансформацию власти и общества, дала импульс к серьезным социальным и культурным изменениям».

Масштабное уличное протестное движение родило и новое народное искусство — агитплакаты и лозунги появлялись каждый день, своего рода предвестники нового коммуникативного визуального средства.

Левая мысль полувековой давности получила могучий импульс развития, ощущаемый до сих пор. На экспозиции представлена инфографика, где приводятся все движения и персоналии знаменательных событий, даются библиографические сведения. В продолжении темы — обзор забастовочного движения в Восточной Европе.

Часть выставки посвящена войне во Вьетнаме, вызвавшей бурную общественную реакцию не только во Франции и США, но и по всему миру.