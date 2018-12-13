Четверг, 13 Декабря 2018 года
18:06:20 МСК

Биография Джорджа Лукаса выйдет на русском языке

Культура

Издательство «Эксмо» выпустит книгу в феврале 2019 года

Москва, 13 декабря 2018, 17:08 — REGNUM  Издательство «Эксмо» в феврале 2019 года выпустит на русском языке биографию Джорджа Лукаса «Путь джедая», написанную Брайаном Джей Джонсом. Об этом сообщает DTF.

Книга охватывает всю жизнь Лукаса с рождения и семейных отношений до продажи прав на «Звёздные войны» компании Disney. Съёмкам саги посвящено две части — более половины книги. Она выйдет тиражом в четыре тысячи экземпляров в твёрдой обложке объёмом 480 страниц.

«Полная парадоксальных откровений книга посвящена едва ли не самой противоречивой фигуре в истории мирового кинематографа. Пожизненный нонконформист, ставший миллиардером. Ненавистник рутины, подменивший актерское мастерство техническими решениями. Противник «бездушной машины Голливуда», построивший компьютерную фабрику грез. Он всегда верил в себя, но превзошел даже собственные ожидания», — говорится в аннотации.

Оригинальная книга George Lucas: A Life вышла в 2016 году и получила одобрение критиков. Ранее её автор Брайан Джей Джонс работал над биографией режиссёра, сценариста и кукольника Джима Хенсона.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney адаптирует Star Wars для детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Книгоиздание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить