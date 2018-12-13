Netflix и Nikelodeon выпустят сериал о хот-доге «Пинки Малинки»

Вашингтон, , 16:25 — REGNUM На официальном YouTube-канале Netflix появился трейлер мультфильма «Пинки Малинки», созданного в сотрудничестве с Nikelodeon. История о генетически мутированной сосиске будет состоять из 20 серий и выйдет на экраны 1 января 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пинки Малинки — 12-летний антропоморфный хот-дог, живущий в мире людей. Главный герой был создан в результате генетической мутации. Пинки мечтает о блестящей карьере, и помогают ему в этом друзья — Бабс Баттман и Джей Джей Джеймсон.

Первоначальная история мультфильма основана на одноимённой короткометражной картине, выпущенной ещё в 2009 году. Оригинальный сюжет принадлежит одному из режиссеров проекта Крису Гарбутту.

Впервые Netflix и Nikelodeon анонсировали «Пинки Малинки» ещё в 2015 году, но несколько лет подряд премьеру откладывали по разным причинам. Последнее упоминание о том, что мультфильм все же выйдет, появилось в июле 2018 года. Создатели обещали показать первую серию 17 августа, однако отсутствие постеров и официального трейлера давало поклонникам мало надежды.

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