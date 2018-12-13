На «Улице сезам» появился первый бездомный персонаж

Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM В детском сериале «Улице сезам» появился первый бездомный персонаж. Таким образом его создатели решили рассказать детям о проблеме бездомных людей. Об этом 12 декабря сообщила официальная страница детского сериала в Twitter.

Персонажа зовут Лили, в определенный момент она сталкивается с тем, что остается без дома. Шерри Уэстин — одна из создателей шоу, пояснила, что авторы решили помочь детям «проявить сочувствие и понимание проблемы».

Стоит отметить, что Лили ранее уже появлялась в «Улице сезам» в сериях, посвященных вопросам продовольственной безопасности.

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Напомним, ранее в детском сериале «Улица сезам» появился первый герой с аутизмом (Юлия) и кукла, приехавшая из Афганистана (зари). Это шоу выходит в эфир с ноября 1969 года.

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