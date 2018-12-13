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Новый клип Аврил Лавин быстро набирает популярность в YouTube

Культура

Альбом певицы Head Above Water выйдет в феврале 2019 года

Новый клип Аврил Лавин быстро набирает популярность в YouTube
Julia Stavale
Аврил Лавин

Вашингтон, 13 декабря 2018, 15:14 — REGNUM  Новое музыкально видео Аврил Лавин всего за полдня после публикации набрало более 1 млн просмотров. Ролик был опубликован сегодня, 13 декабря 2018 года на официальном YouTube-канале певицы.

Этот видеоклип снят на песню Tell Me It's Over с альбома Head Above Water, который выйдет в продажу 15 февраля 2019 года. Исполнительница сказала, что на написание этой песни её вдохновило творчество Билли Холидей, Эллы Фицджеральд, Ареты Франклин и Этты Джеймс.

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Напомним, Head Above Water станет первым альбомом Аврил Лавин после того, как в 2013 году она выпустила альбом, названный её именем (Avril Lavigne). После того, как певица выпустила эту пластинку, врачи диагностировали у неё болезнь Лайма, исполнительница до сих пор вынуждена продолжать лечение.

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