Новый клип Аврил Лавин быстро набирает популярность в YouTube

Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Новое музыкально видео Аврил Лавин всего за полдня после публикации набрало более 1 млн просмотров. Ролик был опубликован сегодня, 13 декабря 2018 года на официальном YouTube-канале певицы.

Этот видеоклип снят на песню Tell Me It's Over с альбома Head Above Water, который выйдет в продажу 15 февраля 2019 года. Исполнительница сказала, что на написание этой песни её вдохновило творчество Билли Холидей, Эллы Фицджеральд, Ареты Франклин и Этты Джеймс.

Напомним, Head Above Water станет первым альбомом Аврил Лавин после того, как в 2013 году она выпустила альбом, названный её именем (Avril Lavigne). После того, как певица выпустила эту пластинку, врачи диагностировали у неё болезнь Лайма, исполнительница до сих пор вынуждена продолжать лечение.

