Возвращение отца: Джеффри Дин Морган вновь снимется в «Сверхъестественном»

Лос-Анджелес, США, , 14:56 — REGNUM Актер Джеффри Дин Морган, который больше всего знаком зрителям по роли Нигана в шоу «Ходячие мертвецы», вновь появится в сериале «Сверхъестественное». Об этом 12 декабря сообщил портал E! News.

https://twitter.com/enews/status/1072984855623942144

Он снимется в 300-м эпизоде шоу, который выйдет на малые экраны в начале 2019 года. Серия будет называться «Ливан». Информацию о его возвращении подтвердил продюсер сериала Эндрю Дэбб.

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Напомним, Джеффри Дин Морган впервые появился в пилотном эпизоде сериала «Сверхъестественное», который вышел в 2005 году. Он исполнил роль Джона Винчестера — отца Дина (Дженсен Эклс) и Сэма (Джаред Падалеки).

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