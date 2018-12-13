Джейсон Момоа не узнал Дольфа Лундгрена на съемках «Аквамена»

Лос-Анджелес, США, , 13:23 — REGNUM Дольф Лундгрен в интервью журналистам рассказал, что когда он первый раз пришел на съемочную площадку «Аквамена», Джейсон Момоа не узнал его. Об этом 12 декабря сообщил портал Сomicbook.

https://twitter.com/Variety/status/1073053166000758784

Актер пояснил, что во время их первой встречи он был одет в костюм короля Нерея, у него была рыжая борода и «всё такое». Когда Момоа прошел мимо Лундгрена, тот сказал ему: «Привет, Джейсон!», а в ответ услышал: «Привет! Приятно познакомиться».

«Потом он прибежал обратно к моему трейлеру со словами: «Извини, чувак, я тебя не узнал!» — добавил Лундгрен.

Читайте также: Сценарист «Венома»: в сиквеле Человек-паук может сыграть важную роль

Напомним, премьера кинокомикса «Аквамен» в России проходит сегодня, 13 декабря 2018 года, в широкий прокат США картина выйдет 21 декабря. Снял фильм режиссёр Джеймс Ван («Форсаж 7», «Заклятие 2», «Пила»).

Читайте развитие сюжета: Дональд Трамп однажды перепутал Кристиана Бэйла с Бэтменом