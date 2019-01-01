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Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года по версии IMDb

Культура

В первую тройку попали «Ходячие мертвецы», «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада»

Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года по версии IMDb
Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». Реж. Фрэнк Дарабонт. 2010-2018. США
«Ходячие мертвецы»

Вашингтон, 1 января 2019, 14:08 — REGNUM  Эксперты сервиса IMDb составили рейтинг лучших сериалов 2018 года. Первое место заняло шоу телеканала AMC «Ходячие мертвецы». Вторую и третью позиции заняли «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада».

Кроме них в топ-5 попали «Рассказа служанки» и «Анатомия страсти». В первую десятку вошли следующие шоу: «Призраки дома на холме», «Американская история ужасов», «Викинги», «13 причин почему» и «Бесстыдники».

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Напомним, в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы» проект покинул Эндрю Линкольн. Однако создатели шоу сообщили, что в будущем они намерены выпустить кинотрилогию, в которой главным героем будет его персонаж — Рик Граймс.

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