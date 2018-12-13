Эксперты сервиса IMDb составили топ-10 сериалов 2018 года

Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Сервис IMDb, являющийся одной из самых больших баз данных фильмов и сериалов в сети, подвел итоги 2018 года и опубликовал топ-10 сериалов. Первое место его эксперты решили отдать шоу «Ходячие мертвецы» канала AMC.

Вторую и третью позиции заняли «Черное зеркало» и «Мир Дикого Запада». Кроме них в топ-5 попали «Рассказа служанки» и «Анатомия страсти». В первую десятку вошли следующие шоу: «Призраки дома на холме», «Американская история ужасов», «Викинги», «13 причин почему» и «Бесстыдники».

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Напомним, в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы» проект покинул Эндрю Линкольн. Однако создатели шоу сообщили, что в будущем они намерены выпустить кинотрилогию, в которой главным героем будет его персонаж — Рик Граймс.

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