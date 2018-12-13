Треть объектов культурного наследия Севастополя остается без присмотра

Севастополь, , 11:05 — REGNUM Почти у трети объектов культурного наследия федерального и регионального значения в Севастополе не установлены собственники. Об этом 12 декабря журналистам сообщил начальник управления охраны объектов культурного наследия города Михаил Рязанцев.

«Имеются сведения о собственниках или ином законном владельце восьми объектов культурного наследия федерального значения и 149 объектов регионального значения. При этом в 2018 году было выдано 385 охранных обязательства, а их всего 516. Мы бы могли охранные обязательства подготовить для всех объектов, но проблема заключается в отсутствии собственников культурного наследия», — отметил специалист.

По его словам, государство берёт на себя обязательства по сохранности таких объектов только в том случае, если они юридически признаны бесхозными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители города-героя обратились с коллективной жалобой в прокуратуру по поводу незаконного строительства элитных многоэтажек возле древней античной усадьбы Евклида и фондохранилища «Херсонеса Таврического», где ранее власти города обещали сделать сквер.