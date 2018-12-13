В Вологде подвели итоги Международного кинофестиваля «Свидание с Россией»

Вологда, , 11:00 — REGNUM В Вологде состоялась церемония награждения лауреатов IX Международного фестиваля туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией». Всего на суд жюри было представлено 33 работы из регионов России, а также из Литвы и Индии. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры России.

В самой престижной номинации — «Летопись России» — победила картина «Нация», в номинации «В Россию за приключениями» золото присуждено уже ставшему знаменитым фильму «Медведи Камчатки. Начало жизни». В категории картин, рассказывающих о судьбах известных людей — «Фрески Севера» — обладателем первого места стала работа «Отец и сыновья из Кротова».

Специальный приз, учрежденный Правительством Вологодской области, получил документальный фильм режиссеру Александру Бруньковскому «INTO_нация Большой Одессы».

Также специальный приз фестиваля присудили Ольге Хромовой за уникальный проект — видеоотчет об экспедиции «На Восток», преодолевшей 9700 км по бездорожью от Архангельска до Анадыря.

В конкурс сценариев фильмов об уроженце Вологодщины, поэте Николае Рубцове победителем стал мурманский писатель Николай Рогожин.