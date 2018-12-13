В России открывается Год театра

Москва, , 09:54 — REGNUM 13 декабря во всех регионах России состоится единый день открытия Года театра. Министерство культуры, Союз театральных деятелей, администрации республик и областей разработали обширную программу международных и российских мероприятий на весь 2019 год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Местом торжественного всероссийского открытия станет Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле — первого русского профессионального театра. Звезды отечественной сцены покажут представление, посвященное истории театра в России, его удивительному миру. В спектакли примут участие актеры Вера Васильева, Виктор Добронравов и Александр Калягин, артисты балета Светлана Захарова, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова; солисты оперы Альбина Шагимуратова и Дмитрий Ульянов, Ярославский симфонический оркестр, коллектив современного танца Анны Абалихиной, студенты театральных вузов и многие другие.

Вести знаменательный вечер будут актеры Андрей Мерзликин и Дарья Басаргина.

В рамках Года театра, который пройдет, с марта по ноябрь 2019-ого, пройдет целый ряд масштабных фестивалей, конференций, форумов, выставок, премьер, будут открыты новые площадки и сцены. Среди них — Всероссийский театральный марафон, который «прокатится» от Владивостока до Калининграда, Театральная олимпиада в Санкт-Петербурге, 25-й фестиваль «Золотая маска», XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, проект «Большие гастроли», Летний фестиваль губернских театров, Фестиваль театров малых городов России, Фестиваль-конкурс любительских театров России и многое другое.