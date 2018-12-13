Юрий Башмет назвал композитора Джоаккино Россини основателем рэпа

Москва, , 09:21 — REGNUM Известный российский музыкант Юрий Башмет 12 декабря в интервью журналистам заявил, что композитор Россини является первым в мире создателем рэпа.

Башмет рассказал, что около десяти лет назад он работал над постановкой оперы итальянского композитора «Путешествие в Реймс», в которой есть момент, когда солист рассказывает о себе на один мотив. В разговоре с корреспондентами РИА Новости музыкант добавил, что на одном из новогодних концертов он по очереди показал эту сцену из оперы и выступление настоящего рэпера.

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Напомним, 12 декабря 2018 года президент России Владимир Путин призвал выяснить отмены концертов рэперов в России. Он сделал это после того, как к нему на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) по этому поводу обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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