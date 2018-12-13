Режиссёр новых «Ангелов Чарли» сообщил о завершении съемок

Лос-Анджелес, США, , 09:03 — REGNUM Элизабет Бэнкс объявила о том, что она закончила снимать новый фильм «Ангелы Чарли». Режиссёр выложила в сеть черно-белую фотографию, на которой были запечатлены актрисы Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Об этом 12 декабря сообщил портал The Reporter.

https://www.instagram.com/p/BrQqL2FFuHq/

В комментарии к фото режиссёр выразила благодарность актрисам и сказала, что она всех их любит. Стоит отметить, что Бэнкс исполнила в фильме одного из Босли (начальника главных героев).

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Напомним, изначально премьера фильма должна была пройти в сентябре 2019 года, однако впоследствии кинокомпания Sony решила отложить её на 1 ноября 2019 года. В картине также снялись такие актеры, как Патрик Стюарт, Джимон Хонсу и Джонатан Такер.

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