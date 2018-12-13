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Назван лидер списка номинантов премии Гильдии киноактёров США

Культура

25-я церемония её вручения состоится 27 января 2019 года

Лос-Анджелес, США, 13 декабря 2018, 08:01 — REGNUM  Стали известный имена претендентов на получение премии Гильдии киноактёров США. Лидером по числу номинаций оказался фильм «Звезда родилась» с Леди Гагой и Брэдли Купером. Об этом 12 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

25-я церемония награждения состоится 27 января 2019 года. «Звезда родилась» участвует в номинациях «Лучший актёрский состав в игровом кино», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана». Картины «Фаворитка» и «Чёрный клановец» имеют по три номинации. Ленты «Чёрная пантера», «Зёлёная книга», «Сможете ли вы меня простить?», «Богемская рапсодия» и «Власть» — по две.

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Напомним, фильм «Звезда родилась» вышел на экраны российских кинотеатров 3 октября 2018 года. Для Брэдли Купера это был режиссерский дебют, сценарий к картине он написал совместно с Эриком Ротом и Уиллом Феттерсом.

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