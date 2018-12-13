Анимационная студия Pixar анонсировала новый мультфильм

Бербанк, США, , 07:41 — REGNUM Анимационная студия Pixar анонсировала свой следующий мультфильм. Картина будет называться «Вперед», снимет её режиссёр «Университета монстров» Дэн Скэнлон. Об этом 12 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

В центре повествования будут находиться два эльфа-подростка, которые отправятся в путешествие, чтобы узнать: осталось ли еще в мире волшебство. Персонажей озвучат такие актеры, как Крис Пратт, Джулия Луи-Дрейфус, Том Холланд и Октавия Спенсер. На экраны картина выйдет 6 марта 2020 года.

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Напомним, в июне 2019 года пройдет премьера анимационного фильма Disney и Pixar «История игрушек 4». 12 ноября 2018 года компании опубликовали первый тизер-трейлер этого мультфильма.

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