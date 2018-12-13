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В Казахстане фильм «Прятки» назван лучшим игровым кино

Культура

Фильм был создан при киностудии «Казахфильм» по заказу министерства культуры и спорта

Астана, 13 декабря 2018, 07:39 — REGNUM  На казахстанском фестивале короткометражных фильмов, посвященном 70-летию со дня рождения киноведа Бауыржана Ногербека, лучшим игровым фильмом признана картина «Прятки» режиссера Венеры Каиржановой, сообщили 12 декабря в пресс-службе АО «Казахфильм».

Фильм был создан при киностудии «Казахфильм» по заказу министерства культуры и спорта. В картине две девочки становятся свидетелями взрослых проблем. Они прячутся от вторжения взрослых в своем детском мире, играя в прятки.

Фильм «Прятки» был ранее удостоен приза на международном кинофестивале Moscow Shorts ISFF. Картина также была показана на Каннском кинофестивале.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что министерство планирует снять художественный фильм о жизни казахского хана Касыма.

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