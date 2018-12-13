Исполнилось 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова

Москва, , 03:46 — REGNUM 90 лет со дня рождения советского писателя Чингиза Айтматова исполняется 13 декабря.

Напомним, Чингиз Айтматов удостоен званий народный писатель Киргизской ССР (1974 г.), народный писатель Казахстана, Герой Киргизской Республики и Герой социалистического труда (1978 г.).

Айтматов — лауреат Ленинской (1963 г.) и трех Государственных премий СССР (1968, 1977, 1983 гг.).

Его литературный дебют — рассказ «Газетчик Дзюйдо» (1952 г.). Мировую известность писателю принесла повесть «Джамиля» (1958 г.). Ленинскую премию Айтматов получил за сборник «Повести гор и степей» (1963 г.), а Государственные премии СССР за «Прощай, Гульсары!» (1966 г.), «И дольше века длится день» — его первый роман.

Последним опубликованным в СССР произведением стал роман Айтматова «Плаха». Затем писатель эмигрировал. Скончался Айтматов в ФРГ 10 июня 2008 года.

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