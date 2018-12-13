В Петербурге открылась выставка Даши Намдакова

Санкт-Петербург, , 01:37 — REGNUM В Михайловском замке Русского музея состоялось торжественное открытие выставки российского художника и скульптора Даши Намдакова, сообщает пресс-служба петербургской администрации.

Отмечается, что в открытии выставки принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поздравил художника с открытием выставки, а также отметил, что работы Намдакова сочетают в себе бурятский колорит, азиатское и европейское искусство. Белов подчеркнул, что Северная столица всегда открыта для разных культур и разных народов.

На выставке представлены 63 работы Намдакова. Среди них — скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания автора, а также из коллекции Иркутского областного художественного музея. Выставка продлится до 11 марта 2019 года.