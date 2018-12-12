Сценарист «Венома»: в сиквеле Человек-паук может сыграть важную роль

Лос-Анджелес, США, , 19:30 — REGNUM Сценарист кинокомикса «Venom» Джефф Пинкнер подтвердил информацию о том, что кинокомпания Sony Pictures Entertainment приняла решение о съемках его сиквела. Об этом 12 декабря сообщил портал Screen Rant.

Sony пока что не выступила с официальным заявлением по этому поводу. Известно лишь, что на октябрь 2020 году запланирована премьера нового фильма компании, который пока что не имеет называния (эксперты отмечают, что вариантов больше нет).

Стоит отметить, что Джефф Пинкнер сообщил: он не будет писать сценарий для продолжения. Когда его спросили о возможном появлении в фильме Человека-паука, он уклончиво ответил, что не может раскрывать детали, однако не исключает, что этот супергерой в новой картине «будет играть значительную роль».

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Напомним, при бюджете $100 млн «Веном» смог собрать в мировом прокате более $851 млн. При этом фильм продолжают демонстрировать в кинотеатрах мира, в частности, дистрибьюторы в Китае решили продлить его показы из-за кассового успеха.

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