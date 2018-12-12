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Парк Маяковского в Екатеринбурге предложили усилить авангардом

Культура

ЦПКИО недостает авангарда, считают авторы идеи

Екатеринбург, 12 декабря 2018, 18:10 — REGNUM  Новую концепцию Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКИО) с усилением роли великого советского поэта предложили мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Дизайн-проект поборется с другими вариантами обустройства парка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам авторов проекта Александра Тремазова и Светланы Кустовой, ЦПКИО нужно усилить в духе раннесоветского авангарда. Парк предлагается оснастить тематическими экспозициями, сконструированными в «стиле Маяковского». Авторы хотят, чтобы парк «дышал авангардом».

Презентацию проекта оценил мэр Александр Высокинский. Впрочем, свой вердикт он не озвучил, предложив авторам успеть поучаствовать в конкурсе концепций развития ЦПКИО — приём заявок заканчивается уже 15 декабря. Если Кустова и Тремазов успеют зарегистрироваться, им предстоит соревноваться еще с 5−7 командами со своими проектами обустройства парка.

Напомним, ЦПКИО является одним из важнейших парков Екатеринбурга. С ноября 2015 года местом отдыха стал руководить экс-депутат городской думы, генерал-майор и Герой России Роман Шадрин. Деятельность Шадрина на посту главы ЦПКИО вызывала спорную реакцию общественности. Руководителю вменялось в вину, что парк обогатился памятниками, больше похожими на надгробия.

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Городское благоустройство
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