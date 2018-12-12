В Костроме открыли виртуальный концертный зал

Кострома, , 17:47 — REGNUM В костромском учреждении культуры «Костромской губернский симфонический оркестр под управлением Павла Герштейна» откроют виртуальный концертный зал, сообщает областное телевидение «Русь». Новый зал открыт в рамках проекта Министерства культуры.

На оснащение площадки мультимедийным оборудованием, акустической системой, и покупку стульев и автоматизированных штор было потрачено 1 миллион 457 тысяч рублей. Руководство «Симфонического оркестра» обещает организовать «бесплатные концерты в режиме прямой трансляции и в записи из Московской государственной академической филармонии, других регионов, а также концерты Костромского губернского симфонического оркестра под управлением Павла Герштейна».

Справка ИА REGNUM. Всероссийский виртуальный концертный зал — социальный проект Министерства культуры России, открытый в 2014 году. Целью проекта является создание единого культурно-музыкального пространства и расширение аудитории. Министр культуры Владимир Мединский назвал создание Виртуального концертного зала «прорывом в будущее».

«Музыка всегда объединяла людей. И информационные технологии помогают этому творческому единению», — отметил министр культуры.

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