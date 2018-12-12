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Netflix выпустит сериал о латиноамериканской поп-легенде Селене

Культура

В основу сериала ляжет история певицы Селены, погибшей в 1995 году

Вашингтон, 12 декабря 2018, 16:32 — REGNUM  Компания Netflix совместно с Campanario Entertainment и семьей погибшей певицы Селены выпустят сериал о латиноамериканской звезде поп-музыки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам исполнительного продюсера Campanario Entertainment Джейми Давилы, сценарий сериала будет посвящен истории семьи певицы и тому, как «необычная молодая женщина вышла за рамки категорий и границ, чтобы стать мировой звездой».

«В этом сериале зрители наконец-то смогут узнать всю историю Селены и нашей семьи, увидеть влияние, которое она оказала на всю нашу жизнь. Мы рады сотрудничать с Campanario и Netflix, чтобы показать фанатам нашу историю с новой стороны и продемонстрировать, почему Селена останется легендой для будущих поколений», — рассказывает сестра певицы Сьюзен Кинтанилья.

Подробности о планируемом хронометраже, количестве эпизодов и дате выхода сериала пока не сообщаются.

Селена — латиноамериканская исполнительница 1990-х годов, чьи композиции по версии журнала Billboard были самыми продаваемыми. Вклад певицы в музыку и моду сделал её одной из самых знаменитых мексиканско-американских артистов XX века. В 1995 году Селена скончалась от потери крови из-за огнестрельного ранения. Выстрел сделала её менеджер и подруга Йоланда Сальдивар.

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