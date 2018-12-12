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Звезда «Аквамена» мечтает о кроссоверах между киновселенными DC и Marvel

Культура

Джейсон Момоа хотел бы подраться с Халком или выпить пива с Тором

Лос-Анджелес, США, 12 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  Актер Джейсон Момоа, исполнивший главную роль в кинокомиксе «Аквамен», 12 декабря заявил в интервью журналистам: он мечтает о том, чтобы появились кроссоверы (картины, в которых появляются персонажи из различных фильмов), в которых были бы объединены киновселенные DC и Marvel.

Актер, разговаривая с корреспондентами ТАСС, отметил, что ему, находясь в образе Аквамена, очень хотелось бы сразиться на экране с Халком или выпить пива с Тором. По мнению Момоа, это было бы «феноменально».

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Джейсон Момоа признался: он вел себя как истеричка на съемочной площадке «Аквамена». Актер пояснил, что он способен играть эмоциональные вещи и его внешность может быть обманчивой.

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