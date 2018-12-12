В Ярославле разрушается храм 17 века, переданный старообрядцам

Ярославль, , 15:25 — REGNUM В Ярославле внутрь церкви Иоанна Златоуста в Коровниках попадает снег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Градозащитница побывала в церкви с экскурсией и увидела, что храм, переданный в пользование Русской православной старообрядческой церкви, находится в неудовлетворительном состоянии.

Я обнаружила, что там внутри снег лежит на солее рядом с иконостасом. И ветер свищет. Причем на северной стене по низу видно, что фрески внизу осыпаются — шелушатся очень сильно», — сообщила Ольга Мазанова.

Ансамбль церкви Иоанна Златоуста в Коровниках была построена в 1654 году и является памятником архитектуры федерального значения. Это один из наиболее значимых памятников Ярославля. Службы старообрядцы ведут во второй церкви ансамбля — зимней Владимирской.

Ольга Мазанова отправила обращение в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, чтобы принять меры и срочно закрыть оконный проем, из которого, по мнению Мазановой, осадки проникают внутрь.

В департаменте ИА REGNUM подтвердили факт обращения и сообщили, что отправили предостережение в адрес пользователя объекта культурного наследия. Он должен немедленно устранить выявленное нарушение. В случае, если он этого не сделает, будут применены штрафные санкции.