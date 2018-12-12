Paradox Interactive выпустила дополнение к стратегии Europa Universalis IV

Стокгольм, , 14:10 — REGNUM К глобальной стратегической игре Europa Universalis IV вышло дополнение Golden Century, которое позволит игроку окунуться в атмосферу времен эпохи покорения Нового Света. Трейлер был опубликован 11 декабря на YouTube-канале компании Paradox Interactive.

«От Мадрида до Мексики и Манилы у испанской короны была одна из первых империй, в которой никогда не заходило солнце», — такое описание разработчики разместили под видео. Геймерам будет предложено продолжить реконкисту, расширить свою колониальную империю или стать королем пиратов, сражаясь с флагманами могущественных империй и совершая набеги на их торговые пути.

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Напомним, игра Europa Universalis IV вышла на платформах PC и Mac OS в августе 2013 года. Над её созданием работал геймдизайнер Юхан Андерссон.

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