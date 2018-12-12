По манге Хаяо Миядзаки поставят спектакль для японского театра кабуки

Токио, , 12:39 — REGNUM В Японии поставят спектакль для театра кабуки по популярной манге и аниме культового японского аниматора Хаяо Миядзаки. Об этом 11 декабря сообщил портал Anime News Network со ссылкой на продюсера студии Ghibli Тошио Судзуки.

https://twitter.com/Anime/status/1072684981821079552

Первое представление состоится в декабре 2019 года. Главную роль в нём исполнит известный актер театра кабуки Оноэ Кикуносукэ — пятый (Кадзуясу Тэрасима). Отмечается, что идея поставить спектакль по произведению Миядзаки принадлежит именно ему. Роль принцессы Кушаны исполнит Накамура Ситиносукэ — второй.

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Напомним, манга «Навсикая из Долины ветров» публиковалась в журнале Animage в период с 1982 по 1994 годы. В 1984 году Хаяо Миядзаки выпустил одноименный полнометражный аниме-фильм. Несмотря на то, что картина была выпущена до создания студии Ghibli, она была признана её работой.

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