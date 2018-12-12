В Большом театре премьера оперы Россини «Путешествие в Реймс»

Москва, , 12:27 — REGNUM 12 декабря на Исторической сцене Большого театра состоится премьера оперы Джоаккино Россини «Путешествие в Реймс». Эта постановка, которая беспрецедентно будет идти в течении пяти вечером подряд, плод совместных усилий труп Большого театра, Нидерландской национальной оперы, Королевской Датской оперы и Оперы Австралии. Музыкальный руководитель проекта — главный дирижер ГАБТ Туган Сохиев. Сюжет представления несколько необычен для оперы — нет ни любовных страстей, ни подлых предательств, ни военных приготовлений. Его даже можно назвать камерными и интернациональным: в гостинице собирается группа вельмож их разных стран, чтобы отправится в Реймс на церемонию коронации Карла X Французского. Между постояльцами происходят всяческие, не очень значительные события. Поездка все откладывается, а вскоре становятся ясно, что празднование продлится еще и в самом Париже. Воодушевленная этим известием веселая компания в заключении спектакля начинает исполнять традиционные песни своих стран: Германии, Польши, России, Испании, Британии, Франции и Тироля. Либретто создано по мотивам романа Жермены де Сталь «Коринна, или Италия».