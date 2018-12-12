Лидер Rammstein начал снимать в России документальный фильм

Москва, , 12:26 — REGNUM Съемки документального фильма о солисте немецкой рок-группы Rammstein Тилле Линдеманне начались в рамках его турне по России. Об этом сообщили в пресс-службе компании T.C.I., организовавшей гастроли музыканта.

Артист приступил к съемкам своего документального фильма в рамках книжно-музыкального тура Messer, уточнили в компании. Фильм посвящен творческой и личной жизни Линдеманна.

Пока не сообщаются подробности фильма и дата премьеры. Картина раскроет тайны закулисной и личной жизни артиста, сообщили в компании ТАСС.

Концерты Линдеманна прошли в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Иркутстке. В Самаре он выступит 13 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября, в преддверии годовщины Великой Октябрьской революции, Линдеманну вручили в Москве бюст Владимира Ленина. Такой подарок приготовили для него поклонники.

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