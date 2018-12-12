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Warner Bros. выпустила рождественскую короткометражку к «Лего. Фильм 2»

Культура

В ролике поклонники серии фильмов увидят знакомых персонажей

Бербанк, США, 12 декабря 2018, 12:11 — REGNUM  Кинокомпания Warner Bros. выпустила короткометражный фильм «Праздничная вечеринка Эммета: короткометражный фильм LEGO» (Emmet's Holiday Party: A LEGO Movie Short). Ролик был опубликован 11 декабря на сайте GeekTyrant.

«Нет ничего лучше праздников в Апокалипсбурге», — написали создатели ролика, в котором показано, как все обитатели города готовятся к встрече рождества. В короткометражке зрители увидят знакомых персонажей: Эммета, Люси, Бэтмена и других.

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Напомним, премьера «Лего. Фильм 2» запланирована на 8 февраля 2019 года, снимать её будет режиссёр Майк Митчелл. В ноябре 2018 года появились первые первые скриншоты и постер к одноименной видеоигре, которая выйдет на платформах PlayStation 4, Switch, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы первые скриншоты и постер к игре The LEGO Movie 2 Videogame

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