Среда, 12 Декабря 2018 года
12:18:25 МСК

В Москве открывается выставка художника и скульптора Игоря Шелковского

Культура

На ней представлены также кресла авторского дизайна

Москва, 12 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  12 декабря в галерее «Палисандр» открывается персональная выставка работ художника, скульптора, дизайнера и публициста Игоря Шелковского «Разнообразность». В экспозицию включены 30 произведений мастера — скульптура, рельефы, живопись, графика. Некоторые из них известны взыскательной московской художественной публике, другие станут своеобразным открытием творческих граний художника: так будут впервые представлены авторские кресла. Интересны будут, в первую очередь, деревянные скульптуры-прототипы, называемые художником «рисунками в воздухе».

Работы Игоря Шелковского хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, музее фонда Людвига в Вене, Музее Циммерли, Центре Помпиду и других музеях. Также он известен как издатель культового журнала художественной критики «А-Я» (1979−1986 годы).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить