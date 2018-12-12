В Москве открывается выставка художника и скульптора Игоря Шелковского

Москва, , 11:54 — REGNUM 12 декабря в галерее «Палисандр» открывается персональная выставка работ художника, скульптора, дизайнера и публициста Игоря Шелковского «Разнообразность». В экспозицию включены 30 произведений мастера — скульптура, рельефы, живопись, графика. Некоторые из них известны взыскательной московской художественной публике, другие станут своеобразным открытием творческих граний художника: так будут впервые представлены авторские кресла. Интересны будут, в первую очередь, деревянные скульптуры-прототипы, называемые художником «рисунками в воздухе».

Работы Игоря Шелковского хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, музее фонда Людвига в Вене, Музее Циммерли, Центре Помпиду и других музеях. Также он известен как издатель культового журнала художественной критики «А-Я» (1979−1986 годы).