Джордж Мартин дал фанатам обещание по поводу цикла «Песнь льда и пламени»

Санта-Фе, США, , 11:34 — REGNUM Писатель Джордж Мартин пообещал фанатам, что он закончит работу над серией книг «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сценария сериала HBO «Игра престолов». Об этом 11 декабря сообщил портал Screen Rant.

В своем блоге Мартин написал, что он «вернулся в свою крепость одиночества, а также вернулся в Вестерос». Писатель заявил, что это произойдет не завтра и не на следующей неделе, но фанаты серии обязательно увидят конец «Песни льда и пламени».

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Напомним, в ноябре 2018 года Джордж Мартин рассказал о трудностях работы над романом «Ветра зимы», который является предпоследней и шестой книгой цикла «Песнь льда и пламени». Он сказал, что эта книга на самом деле представляет собой не один, а несколько десятков романов, в которых персонажи связаны между собой чрезвычайно сложным образом.

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