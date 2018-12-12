Среда, 12 Декабря 2018 года
12:19:49 МСК

Джордж Мартин дал фанатам обещание по поводу цикла «Песнь льда и пламени»

Культура

Писатель сообщил, что он вновь приступил к работе над предпоследней книгой серии

Санта-Фе, США, 12 декабря 2018, 11:34 — REGNUM  Писатель Джордж Мартин пообещал фанатам, что он закончит работу над серией книг «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сценария сериала HBO «Игра престолов». Об этом 11 декабря сообщил портал Screen Rant.

В своем блоге Мартин написал, что он «вернулся в свою крепость одиночества, а также вернулся в Вестерос». Писатель заявил, что это произойдет не завтра и не на следующей неделе, но фанаты серии обязательно увидят конец «Песни льда и пламени».

Читайте также: Джордж Мартин хотел бы снять новый сериал по миру «Игры престолов»

Напомним, в ноябре 2018 года Джордж Мартин рассказал о трудностях работы над романом «Ветра зимы», который является предпоследней и шестой книгой цикла «Песнь льда и пламени». Он сказал, что эта книга на самом деле представляет собой не один, а несколько десятков романов, в которых персонажи связаны между собой чрезвычайно сложным образом.

Читайте ранее в этом сюжете: Джордж Мартин рассказал о трудностях работы над романом «Ветра зимы»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Литература
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить