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В Москве открывается XXX Международный фестиваль «Баян и баянисты»

Культура

Основателем и художественным руководителем фестиваля является профессор Фридрих Липс

Москва, 12 декабря 2018, 11:23 — REGNUM  C 12 по 16 декабря 2018 года в Москве, в Концертном зале Российской академии музыки им. Гнесиных будет проходить Международный фестиваль «Баян и баянисты». Фестиваль станет юбилейным — 30-м. Его основатель и бессменный художественный руководитель Фридрих Липс также отмечает в в 2018 году юбилей — 70-летие. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Форум откроется выступлением Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко. Солист — заслуженный артист России, профессор Юрий Сидоров. В концерте также примет участие дуэт «Баян-mix» с программой произведений мировой классики и авторскими композициями.

14 декабря состоится творческий вечер народного артиста России, профессора Фридриха Робертовича Липса. В концерте принимает участие инструментальный квартет «Piazzolla-studio», котором партию баяна ведет сам Фридрих Липс, а также Симфонический оркестр РАМ им. Гнесиных. В программе — сочинения А. Пьяццоллы, И. Стравинского и Е. Подгайца. А 15 декабря на сцену выйдут известные ученики маэстро. В заключительном концерте, 16 декабря, по традиции прозвучат джазовые, поп и фолк произведения.

В рамках фестиваля «Баян и баянисты» пройдет конкурс учащихся музыкальных училищ и колледжей России.

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Культурная хроника
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