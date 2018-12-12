Музей-усадьба «Остафьево» отмечает день рождения историка Николая Карамзина

Москва, , 10:56 — REGNUM 12 декабря в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко дню рождения знаменитого историографа Николая Карамзина. В усадьбе Вяземских-Шереметевых с 1804 по 1816 год Карамзин работал над 12-томной «Историей государства Российского». В 2016 году, к 250-летию Николая Михайловича Карамзина, в музее была торжественно открыта экспозиция «Н. М. Карамзин: жизнь и труды» и реконструирован его рабочий кабинет. На протяжении многих лет издаются научные труды, проводятся научные конференции и заседания, творческие конкурсы, карамзинские литературно-музыкальные салоны.

Как сообщает официальный сайт Министерства культуры, 12 декабря в день рождения Николая Карамзина традиционно будут возложены цветы к памятнику великого историка, пройдут тематические экскурсии «Карамзин в Остафьеве», «Усадьба Остафьево: история и судьба». Также состоится встреча с авторским коллективом журнала европейской литературы, политики, философии и культуры, основанного Николаем Карамзиным, — «Вестник Европы», сохранившего, по утверждению главного редактора Виктор Ярошенко, карамзинскую программу, направленную на открытость страны миру, прогрессу, культурному многообразию.