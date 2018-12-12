В Еврейском музее откроются две выставки, посвященные Осипу Мандельштаму

Москва, , 10:39 — REGNUM 13 декабря Еврейский музей и центр толерантности в Москве к 80-й годовщине со дня смерти (27 декабря 1938 г. Владивостокский пересыльный пункт Дальстроя) выдающегося поэта, эссеиста, прозаика и переводчика Осипа Мандельштама открывает два масштабных проекта: выставку-инсталляцию, посвященную биографии поэта, «Сохрани мою речь навсегда» и выставку «Тоска по мировой культуре: библиотека О.Э. Мандельштама», интересная попытка создать при помощи книг, которые собирал и читал Мандельштам, или даже которые он мог не просмотреть, но они могли повлиять на его мировоззрение, понимание сущности и самого автора и времени, в котором он жил.

В основу первого проекта положен одноименный фильм режиссера Ромы Либерова. Как отмечается в релизе музея, «выставочное пространство преобразится в длинную аркаду, в каждой арке разместится оригинальный коллаж дизайнера Иры Горячевой, а также — первоиздания, оригинальные предметы и автографы Мандельштама, прежде никогда не выставлявшиеся». В программу Мандельштамовского фестиваля, который пройдет в музее, входит и демонстрация фильма «Сохрани мою речь навсегда».

На экспозиции «Тоска по мировой культуре: библиотека О.Э. Мандельштама» можно увидеть «остаток книг» поэта, которые сохранились благодаря стараниям Надежды Мандельштам и Юрия Фрейдина — они были «отправлены» в 1980-х гг. в фонды Российского государственного архива литературы и искусства, ныне возвращены поклонникам таланта Мандельштама. Но интерес для любителей поэзии представляют не только личные книги, но знаменитый архив супруги поэта — письма, документы, наброски самого Мандельштама, его друзей и современников.

Отдельные разделы выставки посвящены Еврейскому театру и участию поэта в его судьбе, прозаическому наследию «Египетская марка», изданиям Осипа Мандельштама на многих языках мира.