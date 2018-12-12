Жириновский хочет запретить певцам мигрировать по «голубым огонькам»

Москва, , 10:20 — REGNUM Певцы и артисты, принимающие участие в «голубом огоньке» на одном канале, не должны участвовать в новогодних программах на других каналах. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Голубой огонек» многие заранее критикуют, мы тоже поддерживаем эту критику. Опять одни и те же артисты будут по всем каналам. Они зарабатывают деньги, а миллионы людей должны их слушать и смотреть», — возмутился Жириновский.

При этом, отметил он, в стране постоянно проводится огромное количество конкурсов, на которых появляются новые талантливые исполнители.

«Но никто не пускает их на «Голубой огонек». Старая мафия, сидят одни и те же и юмористы и певцы», — отметил депутат.

По его словам, необходимо изменить правила проведения праздничных мероприятий по телевизору.

«Сколько можно, люди уже недовольны и требуют изменить эти голубые огоньки, чтобы там были новые свежие лица и разные исполнители на разных каналах. Надо запретить (звездам) бегать по каналам, выступил здесь — на другом канале пускай будет другой, чтобы был выбор хотя бы в новогоднюю ночь», — заявил Жириновский.