Актриса Джейми Ли Кертис опровергла слухи о сиквеле «Хэллоуина»

Лос-Анджелес, США, , 09:57 — REGNUM Актриса Джейми Ли Кертис заявила в интервью журналистам, что она ничего не знает о планах режиссера Дэвида Гордона Грина относительно съемок сиквела фильма «Хэллоуин» 2018 года. Об этом 11 декабря сообщил портал Comicbook.

Исполнительница роли Лори Строуд отметила, что если бы Грин действительно хотел рассказать какую-то новую историю, то люди, вовлеченные в проект, подталкивали бы его к тому, чтобы он сообщил им об этом. Актриса сказала, что прямо сейчас у неё нет никакой информации о сиквеле, как и информации о том, появится ли в нём Лори Строуд.

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Напомним, фильм «Хэллоуин» стал одним из самых успешных кинопроектов 2018 года, при бюджете $10 млн он смог собрать в мире более $252 млн. Ранее продюсер Джон Карпентер признался, что он заинтересован в создании сиквела.

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