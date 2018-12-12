Директор Владимиро-Суздальского музея вернулась по просьбе общественности?

Севастополь, , 09:51 — REGNUM Бывший руководитель государственного историко-архитектурного заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова вернулась на должность директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по просьбе местной общественности. Об этом она сообщила в открытом письме, опубликованном на официальном сайте Херсонесского музея.

«В июне 2019 года истекает срок моего контракта. Сотрудники и ветераны Владимиро-Суздальского музея-заповедника, общественность города Владимира обратились к министру культуры Российской Федерации с просьбой назначить меня на должность директора этого, родного для меня, музея. И такое решение было принято», — пояснила Мельникова.

По её словам, за два года работы в Севастополе — с июня 2016 до начала декабря 2018 — были для нее важными и трудными.

«Рада тому, сколько удалось сделать нашему коллективу — от решения хозяйственных вопросов до создания экспозиций и выставок, получивших самые лестные оценки как профессионалов, так и наших посетителей. Несомненно, сегодня «Херсонес Таврический» — один из самых ярких федеральных музеев-заповедников с большим потенциалом дальнейшего развития», — подчеркнула Мельникова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в соответствии с приказом министерства культуры РФ Светлана Мельникова с 11 декабря 2018 года возглавит Владимиро-Суздальский музей-заповедник, которым руководила до назначения директором «Херсонеса Таврического». Прежний директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев, проработавший в должности около двух лет, уволился с поста в ноябре после многочисленных скандалов.

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