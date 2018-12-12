На рождественском фестивале в Москве выступят труппы 6 театров Европы

Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве с 14 декабря по 13 января пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», в рамках спецпрограммы которого на Тверской площади выступят артисты театровиз Франции, Венгрии, Италии, Дании, Австрии и Германии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 декабря в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В 2018 году главной темой праздничных уличных мероприятий Москвы станет театр. Первые выступления намечены на 15 и 16 декабря — с 19.00 до 20.00 в центре столицы выступит открывающий фестиваль датский джайв-ансамбль Jordans Drive, а с 25 декабря по 13 января на сцене и во внутреннем дворе Тверской площади, а также в теплых павильонах «Гостиная» и «Кухня» пройдут показы спектаклей европейских театров.

25 и 26 декабря жителям и гостям столицы покажут спектакль «Голубое Рождество» (BLEU NOËL) в постановке театра Al et les Astrolobi (Франция); с 28 по 30 декабря — шоу театра марионеток Бенце Шаркади из Венгрии; 1, 2 и 3 января — сказочный спектакль в постановке итальянского гастрономического театра Le Strologhe; 4 и 5 января — спектакль «Бесконечный лабиринт» Матиаса Мадсена Мунка (Дания); 11, 12 и 13 января намечены выступления театра перформанса Mirror family из Австрии. Также 12 и 13 января в павильоне «Гостиная» организует театральные вечера немецкий музыкальный театр PasParTouT.

Помимо выступлений зарубежных артистов в программе фестиваля детские театрально-литературные елки, концерты популярных групп и кулинарные мастер-классы, ледовые балеты, спортивные игры и экскурсии. Для проведения мероприятий задействуют 78 площадок Москвы.